بعد مواقف خطرة وطريفة.. الشرطة الإسبانية تحذّر من تحدي “كيكي” (فيديو)

حذّرت الشرطة الإسبانية من مخاطر جنون صيحة جديدة تجتاح الإنترنت وهي تحدي “كيكي” الشهير.

وظهرت العديد من مقاطع الفيديو لأشخاص يرقصون على أنغام أغنية “إن ماي فيلينغز” لمغني الراب “دريك” أثناء سير السيارة.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تكمن خطورة التحدي في القيام به من خلال القفز من السيارة أثناء سيرها، والمشي بجانبها، مع الرقص على الأغنية.

وحذّرت الشرطة الإسبانية من ذلك التحدي، حيث تخشى أن ينتقل من صيحة مرحة إلى خطرة تودي بحياة مجرّبيها، وتعرضهم للخطر، وكانت مخاوف الشرطة في محلها.

وأصيب أحد الأشخاص بجراح خطرة في الفيديو الذي يُظهر مجموعة متهورين يمارسون تحدي “كيكي”، ويمكن رؤية فتيات يسقطن وسط الطريق، كما يظهر شاب وهو يحاول تطبيق التحدي، قبل أن يصطدم بقوة بعمود ما ألحق به إصابات مؤلمة بالتأكيد.

واستغلت شرطة مدينة “بواديلا ديل مونتي” موقعها الإلكتروني لتحذير وتوعية الشباب من إتباع تحدي “كيكي” الخطير، حيث قالت:”يجب على الشباب تجنّب تنفيذ التحدي، فالسيارة ليست لعبة، بل مسؤولية كبيرة”.

ولم يتضح موقع تسجيل الفيديو، ولكن يبدو أن إحدى الفتيات كانت أمريكية نظرًا للكنتها، ويبدو أن ذلك الشاب ذا القبعة إسباني.

وبالإضافة إلى إسبانيا، هدّدت الإمارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي أشخاص يشاركون في التحدي الذي يعرّض أرواحهم وأرواح سائقي السيارات الآخرين للخطر.

وبصرف النظر عن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، يمكن أن تؤدي المخالفة إلى فرض غرامات لعدم ارتداء حزام الأمان، أو القيادة دون انتباه، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتعريض الآخرين للخطر.