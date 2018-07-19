بقع دماء وثقوب رصاص بداخلها.. تعرّف على “مدينة الموت” المهجورة في أمريكا (صور)

‎اشترى رجل أعمال أمريكي يُدعى برنت وندروود وصديقه جون بير، مدينة “سيرو غوردو” المهجورة، بمبلغ مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد مشاهدتها في معرض لمدن الرعب نُظم في الولاية الأمريكية مؤخرًا.

واشتهرت المدينة المهجورة، الواقعة في وادي الموت الصحراوي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قديمًا بالتعدين، وكانت في عام 1870م مكانًا خطيرًا، حيث ارتكبت فيها جريمة قتل واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا تزال بقع الدماء وثقوب الرصاص موجودةً على مبانيها حتى الآن.

وقرر المشتريان استثمارها في إنشاء منطقة جذب سياحي والحفاظ على تاريخها كبقايا من الماضي الأمريكي، حيثُ لا يزال داخلها 22 مبنى مُتحللًا، ويضم فندقًا وكنيسة وسينما ومتحفًا، ومباني أخرى استخدمت في التعدين.

وكانت وكالة “Bishop” الأمريكية للعقارات، أعلنت عن بيع المدينة المملوكة للقطاع الخاص مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما نشرتهُ صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس.