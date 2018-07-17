يقدر ثمنها بـ 150 مليار تريليون جنيه إسترليني.. علماء يعثرون على كمية هائلة من الماس تحت الأرض

عثر مجموعة علماء من معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا” في الولايات المتحدة على كم هائل من الألماس المدفون تحت الأرض، يصل حجمه إلى 4 آلاف طن.

عُثر على الكنز الدفين على بعد 100 ميل أسفل الأرض في طبقة من الجذور النباتية، وهي مسافة عميقة للغاية لم يسبق الوصول إليها.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، عُثر على تلك الكمية من الألماس في جذور قشرية عميقة تتشكل أسفل القارات، وكشف العلماء أن تلك الجذور تتشكل بنسبة 1-2 في المئة من الألماس، ما يعني أن هناك ما يصل إلى 4 آلاف طن من الألماس مدفون هناك.

ويحتوي نصف طن من الماس على 50 مليون قيراط، والذي لا يقل ثمنه عن 3 آلاف جنيه إسترليني، ما يعني أن قيمة هذا الكم الهائل من الألماس تقدر بحوالي 150 مليار تريليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ وهمي، يقول العلماء إنه “قد يدمر الاقتصاد العالمي”.

ويعتبر هذا الاكتشاف دليلًا على أن الماس ليس نادرًا، ولكن يرتبط الأمر بالطبقات الجيولوجية الموجود فيها.

وقال عالم أبحاث في قسم الأرض والغلاف الجوي وعلوم الكواكب في معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا”، أولريتش فاول: “هناك ألماس أكثر بكثير مما نعتقد، ولكن لا يمكننا الوصول إليه”.

وتم التوصل لهذه النتائج بفضل تحليلات اعتمدت على بيانات تتعلق بالزلازل ودراسة للموجات الصوتية التسارعية، وفق فاول.