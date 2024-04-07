هل يروّج "العتاولة" للبلطجة؟.. مي كساب تجيب (فيديو)

ووصفت كساب الفن بأنه "مرآة المجتمع"، أي يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن العمل إذا احتوى على رسالة لإصلاح المجتمع فهذا جيد، ولكن إن لم يحتو على ذلك فهذه ليست وظيفته، بحسب قولها.

ونوهت إلى أنه "في نهاية الأحداث سيرى المشاهدون أن الحق سينتصر على الباطل، وهذا هو هدف المسلسل، وليس الترويج للبلطجة والعنف كما يقال".

ومسلسل "العتاولة"، الذي تم الانتهاء من تصوير آخر حلقاته يوم الجمعة، من بطولة الفنان أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، وباسم سمره، وميمي جمال، ومنة تيسير، ومريم الجندي، ومحمد التاجي، ومصطفى أبوسريع، ونهى عابدين، ومن إنتاج أنور صادق الصباح.