هل يروّج "العتاولة" للبلطجة؟.. مي كساب تجيب (فيديو)
ردت الفنانة المصرية مي كساب على الاتهامات الموجهة لمسلسل "العتاولة" بالترويج للبلطجة.
وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني، أن "المسلسل يتحدث عن الصراع بين الخير والشر من خلال شقيقان لصان، أحدهما يريد التوبة والآخر مستمر في السرقة والإجرام".
وأشارت كساب إلى أنه "نحن نقدم خلال المسلسل نموذجين سيئين، ففي النهاية هما لصان، ونقول للجمهور خلال الأحداث احذروا عاقبة من يسير في هذا الطريق".
وأكدت "نحن لا نشجع المشاهدين على الاقتداء بنصار وخضر وعيسى الوزان وغيرهم، لأن المسلسل يوضح أنهم نماذج سيئة، ولا نشجع على البلطجة، نحن فقط نقدم نموذجًا موجودًا بالمجتمع".
ووصفت كساب الفن بأنه "مرآة المجتمع"، أي يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن العمل إذا احتوى على رسالة لإصلاح المجتمع فهذا جيد، ولكن إن لم يحتو على ذلك فهذه ليست وظيفته، بحسب قولها.
ونوهت إلى أنه "في نهاية الأحداث سيرى المشاهدون أن الحق سينتصر على الباطل، وهذا هو هدف المسلسل، وليس الترويج للبلطجة والعنف كما يقال".
ومسلسل "العتاولة"، الذي تم الانتهاء من تصوير آخر حلقاته يوم الجمعة، من بطولة الفنان أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، وباسم سمره، وميمي جمال، ومنة تيسير، ومريم الجندي، ومحمد التاجي، ومصطفى أبوسريع، ونهى عابدين، ومن إنتاج أنور صادق الصباح.