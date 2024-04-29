المغرب.. الحبس عامين لصاحبي أغنية "كُبّي أتاي"

وأثارت كلمات الأغنية، التي مزجت في إيقاعها بين موسيقى الراب وإيقاعات التراث الأمازيغي، جدلاً واسعاً في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

واستنكر متابعون وبعض الحقوقيين كلمات الأغنية، معتبرين أن استخدام هذا الكلام في فن "الراب" يُعطي صورة سيئة عن هذا النوع الغنائي.

وكان صاحبا "كُبّي أتاي" قد دافعا، في وقت سابق، عن محتوى الأغنية المذكورة، التي قالا إن عباراتها تم تأويلها بشكل خاطئ، وإنها "لا تحرّض على اغتصاب القاصرات".