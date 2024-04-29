المغرب.. الحبس عامين لصاحبي أغنية "كُبّي أتاي"
أدان القضاء المغربي، الاثنين، صاحبي أغنية "كُبّي أتاي" (صُبي الشاي)، بالسجن عامين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم (50 دولاراً)، بتهم "تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، والمشاركة في ذلك".
وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس بحذف الأغنية المثيرة للجدل من يوتيوب.
وكانت السلطات المغربية أوقفت المعنيين بالأمر بناءً على شكاوى تتهمهما بـ"التحريض على التغرير بالقاصرات واغتصابهن"، عن طريق مضامين الأغنية المذكورة، وإخلال كلماتها بالحياء العام وإساءتها للمرأة.
وأثارت كلمات الأغنية، التي مزجت في إيقاعها بين موسيقى الراب وإيقاعات التراث الأمازيغي، جدلاً واسعاً في البلاد خلال الأسابيع الماضية.
واستنكر متابعون وبعض الحقوقيين كلمات الأغنية، معتبرين أن استخدام هذا الكلام في فن "الراب" يُعطي صورة سيئة عن هذا النوع الغنائي.
وكان صاحبا "كُبّي أتاي" قد دافعا، في وقت سابق، عن محتوى الأغنية المذكورة، التي قالا إن عباراتها تم تأويلها بشكل خاطئ، وإنها "لا تحرّض على اغتصاب القاصرات".