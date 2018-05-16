بالصور.. زوجان يعثران على كنز ثمين بـ”الصدفة”

عثر زوجان أمريكيان من جزيرة ستاتين بولاية نيويورك، على كنز مدفون في الفناء الخلفي لحديقتهما أثناء تنظيفها.

وقال الزوج إيمانويل ماثيو إنّ “العثور على كنز في خزنة كان مثل حلم الطفولة، والآن أصبح حقيقة”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف أنّ “العائلة كان لديها مشكلة مع الغزلان التي تأكل أشجار حديقتهما باستمرار، لذلك قررا زراعة أخرى حول محيط فناء المنزل”.

وأثناء إعداد التربة اكتشف هو وزوجته “شيئًا مثيرًا كانا يعتقدان أنّه في الأصل مجرد مربع كابلات كهرباء الذي برز عندما أكلت الغزلان كل أوراق الشجر”.

وأحضر ماثيو وزوجته شركة خاصة عندما أدركا أنّه “لم تكن هناك أسلاك متشابكة من الداخل وبدلاً من ذلك وجدا أنها مليئة بالنقود والمجوهرات”.

ووجد الزوجان في الخزنة “فواتير يبلغ مجموعها 52000 دولار، بالإضافة إلى ألماس وياقوت ومجوهرات وخواتم والعشرات من الحلقات الذهبية، إضافة إلى بعض الأحجار الكريمة”.

كما وجد الزوجان ورقة بها عنوان متصل بالمنطقة المحيطة بهما؛ لذلك توجها إلى جيرانهما.

وقال ماثيو: “أولاً قرعت الباب وسألتهم عما إذا كانوا قد تعرضوا للسرقة وقالوا إنهم تعرضوا للسرقة بالفعل”، وأكدت “شرطة نيويورك أنّ جيرانهما تعرضوا للسرقة في عام 2011، مع خزنة بها 52000 دولار في الداخل”.

وأعاد ماثيو وزوجته الصندوق ورفضا الحصول على مكافأة جراء إعادتهما للكنز.