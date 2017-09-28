شابان يعثران على كنز نفيس على أحد الشواطئ

عثر مواطنان إسبانيان، بالصدفة، على كنز يمكن أن يدرَّ عليهما آلاف الدولارات على الرغم من رائحته الكريهة ووزنه الخفيف نسبياً، إلا أنه ثقيل بالنسبة لنوعه.

وعثر الرجلان، اللذان ينحدران من بلدة “بورتو كريستو”، على قطعة يبلغ وزنها 1.5 كيلوجرام من العنبر، وهو مادة ذات رائحة نفاذة تشبه الشمع، وتتشكل في الجهاز الهضمي لحوت العنبر وتستخدم في صناعة العطور، على شاطئ شرق الجزيرة.

ورغم أن صناعة العطور تميل في هذه الأيام إلى استخدام بدائل اصطناعية أرخص من العنبر، إلا أن عطر العنبر لا يزال يلقى رواجًا على الرغم من سعره الباهظ، حيث يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 10 آلاف يورو.

وقال أحد الشبان ويدعى سفيان أكراش، وهو ينحدر من أندلوسيا ويعمل كطاه بيتزا: “لم نكن نصدق ذلك، لقد أجرينا عدة اختبارات، يبدو الأمر وكأننا فزنا باليانصيب”.

وأوضح أكراش أنه مُولع بالأفلام الوثائقية حول الطبيعة بشدة، ولهذا السبب سرعان ما تعرف على شكل الكتل، التي وجدها وأدرك أنها يمكن أن تكون كُتل عنبر.‎