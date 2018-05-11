المغرب.. ممرضو المستشفيات الحكومية يُضربون عن العمل ويتوعدون بالتصعيد

أضرب الممرضون العاملون بالمستشفيات الحكومية – باستثناء أقسام الطوارئ- بجميع أنحاء المغرب عن العمل، الجمعة، لمطالبة الحكومة “بتحسين ظروف عملهم ورفع الأجور، وإحداث هيئة وطنية للممرضين”.

وكان بيان صادر عن “حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب” قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من الاحتجاجات رفضًا لما أسموه “الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، والذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة”.

وأكدت مصادر من داخل “حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب” لـ “إرم نيوز”، أن الإضراب كان ناجحاً إذ بلغت نسبته 95 في المائة على المستوى الوطني.

وأضافت المصادر، أن “حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب”، ستخوض مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط السبت، والتي ستتزامن مع اليوم العالمي للممرض” لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بتسوية وضعيتهم. مشيرة إلى أن القطاع الصحي العمومي في بلاده “يعاني من نقص هائل في الطواقم والتجهيزات الطبية في مقابل الطلب المرتفع على التطبيب”.

وتطالب “حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب”، بتوفير إطار يحمي مهنة “الممرض”، فضلاً عن الرفع من قيمة التعويض على الأخطار المهنية، وتعديل المرسوم الذي يُعنى بهيئة التمريض.