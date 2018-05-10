الكويت تسلم إيران 28 سجينًا

سلمت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، طهران 28 سجينًا إيرانيًا معتقلين في السجون الكويتية، لقضاء فترة محكوميتهم.

وقالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، إن “السلطات الكويتية سلمت مساعد السفير الإيراني والقنصل الإيراني لدى الكويت 28 سجينًا إيرانيًا بموجب اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين”.

وأوضحت الوكالة بحسب مصدر مسؤول بالسفارة الإيرانية، أن “هذه هي المجموعة الثانية من السجناء الإيرانيين الذين يتم نقلهم من الكويت إلى طهران”.

وفي فبراير/ شباط 2016، سلمت الكويت إيران عددًا من رعاياها المحكومين بالسجن لدى المؤسسات الإصلاحية الكويتية.

وكان السفير الإيراني لدى الكويت، علي رضا عنايتي، قد كشف في فبراير/شباط 2015، عن اتفاق الكويت وإيران على تفعيل اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين منذ سنوات.

وأشار عنايتي إلى وجود 192 سجينًا إيرانيًا، أبدى 162 منهم رغبتهم في العودة إلى بلادهم.