سجن مغنية أوبرا في بريطانيا لأن صوتها يشبه “مواء قط يغرق” (صورة)

أصدرت محكمة مدينة نورويتش في بريطانيا أمس السبت، مذكرة اعتقال بحق مغنية الأوبرا هيذر ويب، وذلك بعد تلقيها سيلًا من الشكاوى من قبل السكان القاطنين بجوار منزلها، الذين أقروا أنها تغني بصوت عالٍ وسيِّئ، ويشبه “مواء قط يصرخ ويغرق”.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن المحكمة أمرت باعتقال ويب (48 عامًا)، بعدما أصدرت حكمًا في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، يقضي بمنعها من الغناء والعزف والصراخ بصوت عالٍ وإزعاج الجيران، إلا أنها خالفت الحكم عدة مرات.

بدورها، أنكرت مغنية الأوبرا أمام الشرطة اختراقاتها الحظر، فضلًا عن أنها لم تظهر في المحكمة ولم تكلف محاميًا للدفاع عنها.

وأصدرت المحكمة قرارًا بسجنها بعد استماعها تسجيلات غنائها الغريب بوساطة جيرانها، الذين أكدوا أنه مصدر ضوضاء كبير لهم.