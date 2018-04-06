رسميًا.. السعودية تستعد لاستضافة “الأوبرا المصرية”

يستعد مركز “الملك فهد الثقافي” في العاصمة السعودية، الرياض، على مدى يومي 25 و26 إبريل/نيسان الجاري، لاستضافة “دار الأوبرا” المصرية في أول زيارة لها للمملكة، وذلك برعاية وزارة الإعلام، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدائم.

ووفق موقع “العربية نت”، فإنه من المقرر أن يقدم نحو 45 فنانًا وعازفًا، مقطوعات موسيقية من الفن المصري، والكلاسيكيات القديمة وأغاني لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم من نجوم الطرب المصري القديم.

وقال المشرف العام على مركز الملك “فهد الثقافي”، محمد السيف، إن هذا الحفل يأتي في إطار توثيق العلاقات بين القاهرة والرياض، والتنسيق الثقافي والفني بين البلدين، لافتًا إلى أن الحفل سيكون متاحًا للجميع.

يذكر أن الحفل سيشهد أيضًا عدة فعاليات أخرى ستقدمها نخبة من مواهب الجالية المصرية، من فرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.