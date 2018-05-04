27 امرأة يتهمن المذيع الأمريكي تشارلي روز بالتحرش

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الخميس، عن ارتفاع حالات الاتهام بالتحرش الجنسي، ضد المذيع الأمريكي الشهير تشارلي روز، إلى 27 اتهامًا اتهامًا.

وذكرت الصحيفة أنها أجرت لقاءات مع 107 من العاملين القدامى والحاليين في قناة CBS، فوجدت بينهم 27 مشتكية جديدة، تتهمن تشارلي روز الذي كان يعمل بالقناة منذ 1986، بالتحرش الجنسي.

وكانت القناة روز، بعدما اتهمته 8 من زميلاته بتصرفات لا أخلاقية، من قبيل ملامستهن أو التحدث إليهن بكلام غير لائق أو التنقل عاريًا بحضورهن.

وعلقت إدارة القناة على ما ذكرته “واشنطن بوست”، بأنها “لم تكن تعلم بتصرفات المذيع حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم”، وأنها “شددت النظام الحالي لخلق ظروف عمل آمنة”.

أما تشارلي روز فنفى تمامًا ما ذكرته الصحيفة، ووصف تلك الاتهامات بـ”الكاذبة والظالمة”.