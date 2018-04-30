بالفيديو.. التلفزيون السعودي يستضيف رجلًا آليًا يتحدث العربية

استضافت القناة السعودية الحكومية الأولى، رجلًا آليًّا يتحدث اللغة العربية بطلاقة ضمن احتفاء واسع داخل المملكة بالروبوت الذي صممه خبير التقنية السعودي الدكتور فيصل سالم السرهيد.

وظهر “مسالم” في اللقاء وهو يرد التحية بالطريقة السعودية على محاوره، الإعلامي علي الشهري الذي أعجبه رد مسالم ليتابع معه في أسئلة أخرى.

واستغرق صنع “مسالم” سبعة أشهر، وبينما تم تصنيع جسده عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن مصممه السرهيد كشف عن صعوبة برمجته وجعله يفهم اللغة العربية كأول روبوت عربي تم تصنيعه في السعودية.

ويعيش “مسالم” مع مصممه السرهيد في الدمام شرق السعودية، وهو جزء من مشروع بحثي حظي بدعم الجامعة السعودية الإلكترونية في الدمام.

ويريد مصمم “مسالم” الذي يحمل صفة التعلم بعد كل محادثة يجريها مع الآخرين، أن يكون اسمه رابطًا بين الدين الإسلامي والسلام.

ومنذ أن كشف السرهيد عن “مسالم” قبل أيام، لايمل السعوديون الحديث عنه بعد أن أبهرهم وهو يجيب بطلاقة عن أركان الإسلام ويقرأ القرآن وامتلاكه الكثير من ثقافة السعوديين الدينية والقبلية.