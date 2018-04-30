السعودية تفرج عن المصرية “الحاجة سعدية” ضحية “العمرة المزيفة”

أعلنت القنصلية المصرية في مدينة جدة السعودية، اليوم الإثنين، الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام حماد العاصي، المعروفة إعلاميًا بـ”الحاجة سعدية” ضحية “العمرة المزيفة”.

وقال القنصل المصري في جدة حازم رمضان، إن القنصلية نجحت في الإفراج عن الحاجة سعدية اليوم بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، بعدما ألقي القبض عليها يوم 20 آذار/ مارس الماضي.

وأشار إلى أنّ القنصلية المصرية سلمت الجانب السعودي أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية والتي تثبت براءة المواطنة.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم عبدالله المنزلاوي، لتورطه في واقعة القبض على الحاجة سعدية عبدالسلام فور وصولها إلى المملكة، وبحوزتها حقيبة تحتوي على نحو 75 ألف قرص ترامادول ومواد مخدرة.

وبين القنصل المصري أن القنصلية تواصلت مع كافة الأطراف، وقامت بزيارتها بشكل منتظم في مقر احتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، والتأكد من استقرار حالتها الصحية.

وأوضح أن القنصلية ستقدم التسهيلات اللازمة للحاجة سعدية لأداء مناسك العمرة في مكة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك قبل مغادرتها عائدة إلى مصر بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتحول حلم الحاجة سعدية “75” بزيارة بيت الله الحرام، لأداء مناسك العمرة، إلى “كابوس”، حينما وقعت ضحية لعملية نصب دبرها شباب بقريتها بعدما أعطوها حقيبة يدوية، وطالبوها بتسليمها لرجل الأعمال السعودي المتبرع بالرحلات.

وأوهم الشاب الحاجة سعدية بالقول إن الحقيبة فيها ملابس، وحينما وصلت إلى مطار ينبع ضبطتها السلطات السعودية بتهمة حيازة مخدرات واعتقلتها، حيث أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في مصر والسعودية.