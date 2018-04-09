الكويت تطمر موقعًا أثريًا بالرمال بسبب ضعف الميزانية

اضطرت الحكومة الكويتية إلى طمر آثار مكتشفة حديثًا تحت الرمال، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لبناء سور حول الموقع الأثري للحفاظ عليه من العبث والضياع.

وكانت الفرق المختصة بالآثار عثرت في منطقة “حد حمارة”، جنوب البلاد على موقع أثري يعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد.

ونقلت صحيفة “الرأي” المحلية عن مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني الدكتور سلطان الدويش قوله إن “الموقع الأثري المكتشف يتضمن عشرات المدافن الركامية ومستوطنة ونقشاً ثمودياً، إذ رجح المختصون أنها تعود إلى حضارة أم النار التي تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد”.

وأشار إلى أن “الوزير أمر بوضع سياج حول منطقة الآثار المكتشفة في حد حمارة للحفاظ عليها، فقام المجلس بإعداد تقرير مفصل لاحتياجات الموقع، وبما أن الإجراءات تستغرق مدة زمنية طويلة لتخصيص الميزانية المطلوبة لتنفيذ السياج، اضطر المجلس إلى طمر هذه الآثار بالرمال للمحافظة عليها من السرقة والتلف حتى استكمال الإجراءات ووضع السياج”.

ودعا الدويش المواطنين والمقيمين إلى “ضرورة عدم رمي الأنقاض فوق الأماكن التراثية للمحافظة على تاريخ البلاد والإنسانية عامة”.

وأعلن أنه “سيرسل بلاغاً إلى الهيئة العامة للبيئة لمخالفة من يرمي الأنقاض عند الموقع الأثري أو فوقه، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقه”.