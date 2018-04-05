عرض مدينة “الفئران” للبيع بهذا المبلغ (صور وفيديو)

أعلنت شركة كومونولث الأمريكية لبيع العقارات، عن عرض قرية Roadside America المُصغّرة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والمعروفة باسم مدينة الفئران، للبيع مقابل 2.3 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن القرية أنشأها مصمم المجسمات الأمريكي لورنس جيرينجر في عام 1935م، على مسافة 26 فدانًا، حيث تُصوّر الحياة الأمريكية منذ الرواد الأوائل وحتى منتصف القرن العشرين.

وعمل جيرينجر على تطويرها حتى توفي عام 1963م، ومنذ أكثر من 50 عامًا على وفاته، لم يلمس القرية أحد، حيث كشفت دولوريس هاينسون حفيدته، أنه صمم المباني المصغرة والأشجار بيده طوال حياته، مُستخدمًا بقايا المباني الحقيقية وأخشاب صناديق الفواكه والخضراوات.

وعلى مدار78 عامًا جذبت آلاف الزوار إليها، حيث تتضمن منازل ومحلات مصغرة.

كما وتتميز بتفاعلها ونشاطها، فعند تشغيل القرية تتدفق النوافير وتنشط الطائرات والقطارات والأضواء، وتسطع الإضاءة كل نصف ساعة، كاسرة ظلام مشهد ليلي موسيقي، يتضمن أغان أمريكية شهيرة.