هذا المبلغ حصيلة أول مزاد لبيع أملاك معن الصانع.. تعرف على موعد مزاد العقارات

شهد أول مزادات بيع أملاك وأموال رجل الأعمال السعودي معن الصانع، إقبالاً شديدًا، حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 13.8 ألف شخص.

وفاقت القيمة الإجمالية للمبيعات ما كان متوقعًا في التقييم، وشملت المبيعات سيارات وشاحنات وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، ومولدات ومحولات كهربائية، ومكائن وآليات متعددة للأعمال الإنشائية، وحفارات، ومجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى.

وبلغت حصيلة أول مزاد لبيع أملاك معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، 50 مليون ريال سعودي (حوالي 14 مليون دولار)، قيمة بيع أكثر من 1142 شاحنة ومعدات ثقيلة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

بعد قليل يبدأ المزاد على اضخم رافعات الكرين في الموقع #مزاد_معن_الصانع https://t.co/0lwBpWLz5m — تكتل إتقان (@etqaan_takatol) March 24, 2018

وقالت مصادر الاقتصادية إن تنظيم مزاد للعقارات سيتم قبل نهاية رمضان المقبل، وإن المزادات المقبلة ستشمل بيع الرخام والسيراميك والأثاث المكتبي والمنزلي والديكورات والمفروشات بكميات كبيرة.

ومدد المزاد الأول مدة سبعة أيام متواصلة إلى يوم أمس حتى نفاد وبيع كل المعروضات، حيث كان قد حدد يوم الخميس الماضي آخر يوم في المزاد.