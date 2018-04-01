للمرة الأولى.. زعيم كوريا الشمالية يحضر حفلًا لفنانين من الجارة الجنوبية

نقلت وسائل الإعلام الكورية عن وزارة الثقافة في كوريا الشمالية، أن الرئيس كيم جونغ أون حضر برفقة عقيلته، اليوم الأحد، حفلًا أحياه فنانون من الجارة كوريا الجنوبية في العاصمة بيونغ يونغ.

ويعد الحفل مبادرة للتقارب بين الجارتين، قبل لقاء القمة الذي سيجمع البلدين يوم 27 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأحيا الوفد الفني المكون من 150 موسيقيًا ومغنيًا وراقصًا، الحفل في المسرح الكبير في بيونغ يونغ الشرقية، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 كرسي.

ويعتبر حضور الزعيم الكوري الحفل سابقة لم تحصل منذُ 10 أعوام، رغم أن سكان كوريا الشمالية يحبون نجوم ما يسمى بـ”الكي بوب” ويتابعونهم عبر طريقة غير شرعية من الصين، رغم أن ذلك يعاقب عليه القانون.

وسيحيي نجوم “الكي بوب” حفلًا آخر الثلاثاء المقبل بشراكة مع فنانين من كوريا الشمالية، في مركب رياضي بالعاصمة يستوعب 12 ألف متفرج.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في الحفل مجموعة “ريد فيلفي” المكونة من4 فتيات، والمغني “شو يونغ بيل” (68 عامًا)، الذي سبق أن أحيا حفلًا في كوريا الشمالية عام 2005 بشباك مغلق، وحضره والد الزعيم الحالي “كيم جونغ إل”، إذ كان يعتبره مغنيه المفضل.