لماذا التقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع زعيم كوريا الشمالية؟

أبلغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع عقد الجمعة أن اللجنة ستتعاون مع كوريا الشمالية للتحضير لمشاركتها في دورتي طوكيو وبكين للألعاب الأولمبية عامي 2020 و2022 بالترتيب.

وتوجه باخ لبيونغ يانغ يوم الخميس في زيارة تأتي بعد أن ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونجتشانج الأولمبية الشتوية في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، عن باخ قوله لكيم خلال اجتماع إن هذه الزيارة تهدف إلى “التعبير عن خالص الشكر “للزعيم الكوري الشمالي على مساعدته في جعل دورة بيونغتشانغ “رمزًا للسلام”.

وسار رياضيون من الكوريتين تحت علم واحد لشبه الجزيرة الكورية في حفل افتتاح دورة بيونغتشانغ كما شهدت الدولتان تحسنًا كبيرًا في العلاقات المتوترة منذ هذه الدورة التي أقيمت خلال الفترة من التاسع من فبراير/ شباط حتى الـ25 من الشهر نفسه.

وأضافت الوكالة أن كيم أبدى شكره لدعم اللجنة الأولمبية الدولية ولتعاونها مع كوريا الشمالية “بصرف النظر عن أي مناخ وظروف سياسية”.

ونقلت عنه قوله إنه يأمل باستمرار نمو علاقات اللجنة مع اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية بشكل مشجع.