يضم 100 ألف قطعة أثرية.. مصر تسابق الزمن لافتتاح "المتحف الكبير"

ويضم الدرج العظيم مجموعة من التماثيل الضخمة، ويركز سيناريو العرض المتحفي المتعلق به على الملوك والآلهة، وينقسم لأربعة أقسام؛ الأول يركز على كيفية تصوير "الملك" ونحته في الأعمال الفنية، ويشمل هذا القسم تماثيل تعود للملك سيتي الأول من الغرانيت الوردي، وتمثالًا للملك سنوسرت الثالث أو أمنمحات الرابع من عصر الدولة الوسطى مصنوعًا من الكوارتزيت، وتمثالًا للملك أمنحتب الثالث، وتمثالًا للملكة حتشبسوت، وتمثالًا للإمبراطور الروماني كاراكالا من الغرانيت الأحمر.

100 ألف قطعة أثرية ومركز ترفيهي متكامل

يقول رئيس قسم الإرشاد السياحي البيئي في جامعة الفيوم، الدكتور تامر مجدي، إن المتحف يضم كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، كما يحتوي 6 معارض رئيسية، فيها أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية قديمة.

ولا يتوقف ما يحتويه المتحف على الآثار فقط، فوفقًا للدكتور تامر مجدي، فإن هذا الصرح يضم قاعتين للعرض المؤقت، ومتحفًا للأطفال، ومكتبة، وسينما، وقاعة احتفالات، ومركز مؤتمرات، ومكاتب إدارية، ومطاعم ومقاهي، ومحلات تجارية، وأكثر من 110 آلاف متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة.

وأشار، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أنه من بين آثار المتحف التي لا مثيل لها، المجموعة الجنائزية ليويا وتويا وبسوسينيس الأول وكنوز تانيس، ولوحة نارمر التي تخلد توحيد مصر العليا والسفلى تحت حكم ملك واحد، وهي من بين القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن في المتحف، وأيضًا يضم تماثيل رائعة للملوك العظماء؛ خوفو وخفرع ومنكاورع، بناة الأهرام في هضبة الجيزة (جنوب مصر).

وأثنى مجدي على اهتمام الدولة بالآثار التاريخية على مدى كل العصور بدءًا من العصور المصرية القديمة ثم الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، كما لم تغفل المحميات الطبيعية والأماكن التراثية عن الهوية المصرية التي حافظت عليها وعملت على تأريخها بكل حقباتها التاريخية.

استعادة دور مصر الحضاري والتنموي

وتُعول مصر على "المتحف الكبير" في تنشيط الحركة السياحية، لا سيما أنه سيشهد للمرة الأولى عرض المجموعة الكاملة لآثار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، التي يتجاوز عددها 5 آلاف قطعة أثرية.

ورأى الخبير الأثري، الدكتور مجدي شاكر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعدُّ خطوة على طريق استعادة دور مصر الحضاري والتنموي، لكونه أكبر متحف من حيث المساحة، بالإضافة إلى عدد القطع الأثرية الموجودة فيه .

أما بخصوص الدور المجتمعي والتنموي، يقول شاكر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن هذا الدور سيظهر حتمًا من خلال تنظيم بعض الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية وورش العمل، موضحًا أن المتحف صديق للبيئة وحصد مجموعة من الجوائز من جهات عدة، من بينها موسوعة غينيس.