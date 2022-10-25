مصر.. تطورات جديدة في قضية سرقة آثار متحف سوهاج الجامعي

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس 5 متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بسرقة قطعٍ أثريٍة من داخل متحف كلية الآثار في جامعة سوهاج جنوبي البلاد.

وكشفت النيابة تفاصيل الواقعة عبر بيان رسمي مساء الاثنين قالت فيه إنها رصدت أخبارًا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن سرقة قطع أثرية من داخل متحف إحدى الجامعات في محافظة سوهاج، وذلك بالتزامن مع تلقيها بلاغًا من الشرطة يؤكّد سرقةَ بعض القطع الأثرية من متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج.

وبحسب البيان، سألت النيابة عميد الجامعة، ورئيسَ قسم الآثار الإسلامية، وأمين المتحف، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا سرقة ما يربو عن 50 قطعة أثرية من بين نحو 637 قطعة في المتحف منسوبة لعصور مختلفة.

وأكد مديرُ الأمن في الجامعة أنَّ المتحف ليس له أيُّ حراسة مخصصة ويقتصر التأمين على المباني ومحيطها.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد مرتكبي الجريمة، فأُلقي القبض عليهم والقطع المسروقة بحوزتهم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

ووفق بيان سابق لوزارة الداخلية، حدد الطلاب خطة محكمة للسرقة مكنتهم من الاستيلاء على القطع الأثرية، كانت مقسمة إلى أدوار محددة لكل منهم، طالبان يقومان باقتحام المتحف ليلا وسرقة القطع، وطالبة تنتظر بالسيارة في الخارج لنقل المسروقات، بينما تكون مسؤولية والد أحد الطالبين بيع المسروقات الثمينة.

وأقدم الطلاب على تنفيذ خطتهم مستغلين انتهاء اليوم الدراسي وحالة الهدوء التي تسيطر على الحرم الجامعي ليلا، وبدأ تنفيذ المخطط الإجرامي مساء السبت الماضي، بعد انصراف جميع الطلاب وأعضاء التدريس والموظفين ولم يتبق سوى عدد محدود من الأمن الإداري الذي يتواجد على البوابات الرئيسية بعيدا عن مبنى الكلية المتواجد فيها المتحف الأثري.