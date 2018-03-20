فيينا تحتفظ بلقب أفضل المدن معيشة في العالم.. وهذه المدينة العربية الأسوأ

حافظت العاصمة النمساوية فيينا على مكانتها كأفضل المدن للمعيشة في العالم، في حين ظلت العاصمة العراقية بغداد الأسوأ في المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة “ميرسر” العالمية للاستشارات.

ويساعد المسح الذي أجرته الشركة على 231 مدينة، الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين، واشتملت المعايير على الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.

وتوجد 8 دول أوروبية في قائمة المدن العشر الأفضل، 3 منها ألمانية و3 سويسرية، في حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وتصدرت فيينا -التي يسكنها 1.8 مليون نسمة- القائمة للعام التاسع على التوالي، مع تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية، إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية، وأسعار مناسبة للسكن.

وجاءت زيورخ في المركز الثاني في حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونيخ بألمانيا في المركز الثالث.

وحلت مدينة فانكوفر الكندية في المركز الخامس؛ لتصبح أفضل مدينة في أمريكا الشمالية، وجاءت سنغافورة في المرتبة الـ 25 ومونتيفيديو في المركز الـ 77، ودخلت دوربان في جنوب أفريقيا القائمة لتحتل المرتبة الـ 89.

وتراجعت لندن مركزاً واحداً إلى المركز الـ 41 في المقارنة السنوية.

وتذيلت بغداد القائمة للعام العاشر على التوالي، فيما اجتاحت المدينة موجات من العنف الطائفي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وتقدمت اليمن مركزين عن بغداد في حين تقدمت دمشق 6 مراكز قبل العاصمة العراقية.