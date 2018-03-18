العراق ينتظر قرار “الفيفا” برفع الحظر عن ملاعب بغداد

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، اليوم الأحد، إن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو قدَّم وعدًا للعراق برفع الحظر الدولي عن الملاعب في بغداد خلال الفترة المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال:”رئيس الاتحاد الدولي غياني إنفانتينو وعدني بعد فوزه برئاسة “الفيفا” أنه سيرفع الحظر عن العراق بعد زيارة وفد الاتحادين الدولي والآسيوي إلى العراق”.

وأضاف:”رفع الحظر عن الملاعب الثلاثة: البصرة، وكربلاء، وأربيل، هو فاتحة خير نحو فك القيود عن ملاعب بغداد، وباقي المحافظات”.

وأوضح مسعود:”اللجنة الدولية والآسيوية لكرة القدم زارت بغداد، وميسان، والنجف، وقدَّمت الملف الخاص بملاعب هذه المحافظات إلى كونغرس الفيفا، ويجب أن تحتضن بغداد مباريات المنتخبات والأندية، ونحن جميعًا سنعمل من أجل رفع الحظر عن بغداد التي لها أهمية كبيرة للجميع”.

وتابع:”دور الأشقاء العرب كان له تأثير على قرار “الفيفا” برفع الحظر عن ملاعب: أربيل، وكربلاء، والبصرة، وفِي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ومصر، والكويت”.

وأعلن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الجمعة الماضي رفع الحظر المفروض على ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات: أربيل، وكربلاء، والبصرة.

واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو 3 عقود، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.