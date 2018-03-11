بالصور.. سائحة روسية تنجب مولودها وهي تسبح في بحر مصر

تداولت وسائل الإعلام المصرية صورًا فريدة من نوعها الأحد، توثق عملية ولادة غريبة أجراها طبيب مختص لسائحة روسية وهي تسبح في البحر.

السائحة الروسية داهمتها آلام المخاض وهي قرب أحد شواطئ البحر الأحمر في جنوب سيناء وتصادف ذلك مع وجود طبيب مختص روسي الجنسية كذلك، وسائحة أخرى كانت توثق ما يحدث عن طريق التصوير من شرفة المنتجع السياحي.

وعمد الطبيب على إجراء تمارين خاصة للسائحة أثناء تواجدها في مياه البحر.

وتظهر الصور كيف استطاعت أن تنجب طفلها بمساعدة الطبيب الذي يظهر بإحدى الصور والطفل الوليد بين يديه وبه الحبل السري.

وكان أكثر ما هو لافت في الحادثة، صور تظهر الأم التي أنجبت للتو، وهي خارجة من مياه البحر مرتدية المايوه وبموفور الصحة وكأن شيئًا لم يكن.