جامعة مصرية تفتح تحقيقًا في واقعة رقص مثيرة للجدل (فيديو)

تجري جامعة المنصورة المصرية صاحبة واقعة حفلة الرقص، التحقيق مع مسؤولين و8 طلاب، إثر الضجة الذي أحدثها مقطع الفيديو.

وأظهر مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء الموافق، عددًا كبيرًا من الطلّاب والطالبات بالكلية داخل المدرج يرقصون على أنغام المهرجانات الشعبية قبل بدء حفل تنصيب اتحاد الكلية، الأمر الذي أدّى إلى موجة من السخرية، ومطالب بفتح تحقيق في تحوّل مدرج لتلقي العلم إلى ساحة للرقص .

وأعلن عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، مساء الجمعة، التحقيق مع مسئولى تنظيم حفل تنصيب الاتحاد منهم “مسئول رعاية الشباب بالكلية، وضابط الأمن المسئول الأول عن ضبط المدرج، ورائد الاتحاد، ومسئول رعاية الشباب، و8 طلاب تحددت هويتهم في حفلة الرقص”

وأكد خاطر في بيان، أنه في حال ثبوت تورط عدد من طلاب الكلية فإنها لن ترضى إلا بالفصل، مشيرًا إلى أن نتيجة التحقيق ستكون في غضون 10 أيام.