بالصور.. حذاء ينبه المقربين منك حال تعرضت للسقوط

كشفت شركة “E-vone” الفرنسية، عن حذاء يحمل اسمها يتيح لك أن تشارك موقعك الجغرافي بدقة عالية مع المقربين منك، وتنبيههم في حال تعرضت لحادث سقوط.

ويوضح تقرير نشره موقع “انجادجيت” التقني، أن “الحذاء الجديد يحمل داخل بطانته مجموعة كبيرة من المستشعرات، مثل مستشعر التتبع الجغرافي “GPS”، وشريحة التقاط الشبكات الهاتفية اللاسلكية “GSM”، ومستشعرات للتعرف على اتجاه سير ووقوف مرتدي الحذاء “Gyroscope”، إضافة إلى مستشعر قياس مستوى السرعة”.

ويعتبر الحذاء مثاليًا بالنسبة لكبار السن، والأشخاص الذين يقومون بأعمال خطرة كتسلق الحبال أو رحلات السفاري أو التواجد في أي أماكن تعرضهم للخطر وحدهم، ويحتاجون خلالها إلى المساندة حال تعرضهم لأي مكروه.

وتفضل السيدات هذه الأحذية كي يشعرن بالأمان والسلامة خلال تجولهن اليومي إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة، بحيث يبقين على تواصل مستمر مع ذويهم ليطمئنوا عليهن، مع الارتفاع المطرد في حوادث التحرش والعنف ضد المرأة خلال السنوات الأخيرة.

وسيتم عرض الحذاء في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة، وسيتراوح سعره ما بين 100 إلى 150 دولارًا، إضافة إلى اشتراك شهري في خدمة التتبع الإلكتروني تبلغ قيمته 20 دولارًا.