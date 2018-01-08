فوز “ثري بيلبوردز” بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل فيلم درامي‎ (صور)

فاز فيلم “ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري” للمخرج مارتن ماكدوناه، بجائزة “غولدن غلوب” أفضل فيلم درامي وهي الأهم، مساء الأحد.

وواجه الفيلم منافسة قوية من “كال مي باي يور نايم” و”دانكيرك” و “ذي بوست” و”ذي شايب اوف ووتر”.

وفاز المخرج الهوليوودي مكسيكي الأصل جيلليرمو ديل تورو بجائزة أحسن مخرج عن فيلمه ” شيب أوف ووتر”، وفاز بجائزة أفضل فيلم موسيقي “ليدي بيرد”.

واختطفت الممثلة فرانسيس ماكدورماند جائزة أفضل أداء عن فيلم ، “ثلاث لوحات خارج إبينغ، ميسوري” وأفضل ممثل هو جاري أولدمان عن فيلم “أحلك ساعة”، أما أفضل أداء ممثلة في عمل موسيقى أو كوميدي فكانت ساويرس رونان، عن فيلم “ليدي بيرد” وأفضل ممثل عن نفس الفئة هو جيمس فرانكو، “كارثة فنية”.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى أليسون جاني،عن فيلم “أنا، تونيا” وأفضل ممثل مساعد هوسام روكويل، وجائزة أفضل سيناريو مارتن ماكدونا، عن فيلم “ثلاث لوحات خارج إبينغ، ميسوري” وأفضل موسيقي لالكسندر ديسبلات، “شكل المياه”

وفي مجال الإنتاج التليفزيوني فاز بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني، “حكاية الخادمة”، وفازت بجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية اليزابيث موس،عن “حكاية الخادمة” أما أفضل ممثل تلفزيوني، فكان ستيرلينغ براون،عن مسلسل “هذا حالنا “.

وذهبت جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني أو موسيقي أو كوميدي إلى “السيدة المذهلة مايسل”.

وأفضل ممثلة في عمل موسيقي أو كوميدي هي راشيل بروسناهان،عن “السيدة الرائعة مايسل” وأفضل ممثل تلفزيوني في عمل موسيقي أو كوميدي هو عزيز أنصاري عن “سيد لا أحد”، وفازت بجائزة أفضل سلسلة تلفزيونية ” أكاذيب كبيرة صغيرة ” وفازت عن السلسلة المحدودة نفسها بجائزة أفضل ممثلة نيكول كيدمان، أما أفضل ممثل في سلسلة محدودة فكان إيوان ماكجريجور عن العمل نفسه

وجائزة اجولدن جلوب هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية، بدأت عام 1944 من خلال رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية و كانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956 أصبحت توزع أيضًا للأعمال التلفزيونية.

محاربة التحرش الجنسي

وأعلنت هوليوود بصوت واحد خلال حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” الحرب على ثقافة التحرش والعنف الجنسيين المنتشرة في أوساطها مع انطلاق موسم المكافآت السنوية.

لم تكن نجمة الامسية بل النداءات التي اطلقها نجوم كثر حول الحاجة الى لملمة الجراح والمضي قدماً.

وقالت الممثلة ومقدمة البرامج النافذة اوبرا وينفري عند تسلمها جائزة عن مجمل مسيرتها: “النطق بالحقيقة هو السلاح الامضى المتوافر لدينا جميعا”.

وأضافت: “لفترة طويلة جدا لم يسمع صوت المرأة او لم تؤخذ على محمل الجد عندما كانت تتجرأ على البوح بالحقيقة في مواجهة نفوذ هؤلاء الرجال. الا ان ذلك الزمن ولى!” فوقف لها الحضور مصفقاً.

وافتتح سيث مييرز الذي يقدم الحفل للمرة الاولى ، الامسية بسلسلة من النكات حول اوساط هوليوود ما بعد حقبة وايسنتين.

وقال الفكاهي الذي يقدم برنامح “ذي لايت نايت شو” عبر “ان بي سي”: “نحن في العام 2018، الماريجوانا باتت مسموحة والتحرش الجنسي ليس مسموحا. ستكون سنة جيدة”.

واضاف: “بالنسبة للمرشحين الرجال في القاعة اليوم انها المرة الاولى في غضون ثلاثة اشهر لا يثير النطق باسمكم رعدة في نفوسكم”.