اكتشاف 4 أفران أثرية وبقايا جدران معبد فرعوني شمال مصر

أعلنت مصر، الثلاثاء، اكتشاف 4 أفران أثرية وبقايا جدران معبد فرعوني، في منطقة أثرية شمالي البلاد.

وحسب بيان لوزارة الآثار المصرية، عثرت البعثة الأثرية المصرية (حكومية) على الكشف خلال أعمال الحفر والتنقيب في منطقة “تل الفراعين” التي كان يطلق عليها قديمًا اسم “بوتو” بمحافظة كفر الشيخ، شمالي البلاد.

وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن بقايا الجدران المكتشفة من المرجح أنها تمثل المحور الرئيس القديم لمعبد “بوتو” الفرعوني، أما الأفران فكانت تستخدم لتجهيز القرابين التي يتم تقديمها بالمعبد.

وأضاف عشماوي، أن البعثة كشفت -أيضاً- عن أساسات لعمودين من الحجر الجيري تمثل أجزاء من صالة أعمدة المعبد، إضافة إلى تمثال من الحجر الجيري للملك بسماتيك الأول (663 -609 ق.م) جالسًا على كرسي العرش، ويمسك في يده اليمنى المنديل الملكي.

كما عثرت البعثة على جزء من تمثال ملكي غير معروف صاحبه، من المرجح أنه يخص الملك بسماتيك الأول أيضًا، وهو مصنوع من الغرانيت الأسود ويتميز بدقة النحت وجودة التفاصيل، لكنه فاقد الرأس والرقبة وأسفل الركبة والقاعدة وأجزاء من الذراعين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح عشماوي، أنه سيتم نقل التمثالين وأجزائهما إلى مخازن وزارة الآثار المصرية، تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لهما.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية؛ إحدى عجائب الدنيا الـ 7 القديمة.