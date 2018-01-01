اكتشاف “غرافيتي” أثرية تعود إلى عصر الدولة الوسطى في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الإثنين، اكتشاف غرافيتي (كتابة ورسم على الجدران) بمدينة الأقصر، جنوبي مصر، تعود لعصر الدولة المصرية الوسطى (2123 – 1778 ق.م).

وقالت الوزارة، في بيان، إن البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة اكتشفت قطاعين كبيرين من “الغرافيتي” المنقوش على جبل بمنطقة وادي الخبيئة الملكية بمدينة الأقصر.

وأضاف البيان: “كما تمكّنت البعثة أيضًا من اكتشاف غرافيتي آخر يقع على مستوى أعلى من الجبل فوق قمة الوادي تعود إلى عصر الدولة الوسطى”.

وأشارت إلى أن “تلك المنطقة المكتشفة مليئة بالغرافيتي الذي لم يُعرف من قبل، لذلك سوف يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة ومسحها مسحًا أثريًا دقيقًا للكشف عما تحويه من نقوش”.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، تزخر بها البلاد وتعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.