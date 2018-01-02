شاهد ما فعلته هذه السيدة برجل تحرش بها في رأس السنة (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي كيف عاقبت سيدة رجلًا تحرش بها في مهرجان موسيقى رأس السنة.

كانت السيدة تمشي في سلام مع صديقتها في الحقل وسط رواد مهرجان “ريزم آند فاينز” في جيزبورن بنيوزيلندا عندما لاحظها رجل وخرج راكضًا من بين الحشد وتحرش بها قبل أن يعود راكضًا إلى أصدقائه.

بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية في الفيديو القصير يمكن رؤية السيدتان تستديران لمواجهة الرجل، قبل ملاحقته إلى مقعده ومن ثم انهالت عليه باللكمات وهو يحاول حماية وجهه بينما ألقت صديقتها بمشروبها في وجهه.

أثار المشهد إعجاب المشاهدين اللذين راقبوا ما يحدث بتمعن بما في ذلك “جيان ريس” التي صورت ورفعت الفيديو إلى فيس بوك ولكن للأسف لم يتم التعرف على الرجل ولا السيدتين الجريئتين منذ مشاركة الفيديو على الإنترنت.