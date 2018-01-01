احتفالات رأس السنة تتسبب بإصابة 200 عراقي

أصيب أكثر من 200 شخص بحروج جراء الألعاب النارية، التي استخدمت في العاصمة العراقية بغداد، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت دائرة صحة الرصافة، في بيان إنه: “تم تسجيل 120 إصابة؛ بسبب سوء استخدام الألعاب النارية، والمفرقعات، والرمي العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة، التي صادفت يوم أمس”.

وأضافت الدائرة أن “25 مصابًا حالتهم خطرة، وتم إدخالهم صالة العمليات”.

من جهته، قال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، إن: “أكثر من 80 شخصًا أصيبوا ليلة أمس بجروح، بعضها خطرة، بجانب الكرخ من بغداد، خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية؛ بعد استخدام الألعاب النارية، والمفرقعات، بطريقة عشوائية”.

وأوضح خلف أن: “قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من المواطنين، ممن أساؤوا استخدام المفرقعات، والألعاب النارية، والتي تسببت بإصابة عدد من المواطنين في منطقة المنصور، حيث استخدمت تلك المفرقعات بطريقة أفقية، ما تسبب في وقوع إصابات بين صفوف المحتفلين”.