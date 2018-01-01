تعرف على قصة القرية الإسبانية التي يحتفل سكانها بليلة رأس السنة في وضح النهار (فيديو)

احتفل سكان قرية “فيار دي كورنيخا ” الإسبانية باستقبال السنة الجديدة الأحد على الساعة 12 زوالًا بدل منتصف الليل، والسبب كبر سن سكانها الذين لم يعودوا قادرين على السهر.

حيث أن سكان القرية التابعة لمقاطعة قشتالة غرب العاصمة مدريد، تتجاوز أعمارهم 75 عامًا، لذا قاموا بتنسيق مع السلطات بتنظيم الاحتفال برأس السنة الميلادية في منتصف النهار، فترسخ هذا التقليد منذ 13 عامًا.

ولم يعد سكان القرية يقيمون هذا الاحتفال بمفردهم، حيث يحضر معهم بعض السياح، المتشوقين لحضور احتفال نهاية السنة الوحيد في العالم الذي يقام وسط الظهيرة.