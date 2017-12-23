ولادة قطة بوجهين و3 عيون (صور)

يبذل أصحاب قطة في جنوب أفريقيا منذ نحو 11 يومًا جهدهم لإبقائها على قيد الحياة بعد ولادتها بوجهين و3 عيون وفمين.

واقترح أحد الأطباء البيطريين قتل القطة التي تدعى “بيتي بي” لكن صاحبتها رفضت ذلك، وأصرت على إبقائها على قيد الحياة، والاعتناء بها بعد ولادتها مع قطتين أخريين.

وقالت صاحبتها:”إنها قطة رائعة وفريدة من نوعها، ويبدو أن لها إرادة قوية للعيش… وعلى أي حال لا يمكنك قتل قطة مفعمة بالحياة وليست مريضة، ولهذا أريد إعطاءها فرصة للعيش”.

وأشارت لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أنه يتم إطعام “بيتي بي” بوساطة أنبوب، وأن صحتها تتحسن وتعيش مثل قطة عادية.

وأوضحت بأن القطة استطاعت حتى الآن فتح إحدى عينيها، وأن العينين الأخريين لا تزالان مغلقتين، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص يتابعون “بيتي بي” عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.