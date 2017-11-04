تفاصيل مقتل رجل أعمال مصري في جنوب أفريقيا 

عثرت السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا على جثة رجل أعمال مصري في مقبرة جماعية بعد مقتله على يد تشكيل عصابي استأجرته سيدة أفريقية للتخلص من المجني عليه إثر خلاف مادي وقع بينهما.

وكشفت أسرة رجل الأعمال محمد نوار 41 عاماً تفاصيل الواقعة، مبينةً أن ابنهم اختفى منذ 33 يومًا في ظروف غامضة، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية هناك من التوصل إلى سيارته الخاصة والقبض على شخصين تورطا في الاعتداء عليه وقتله.

وقالت أفراد أسرة القتيل لـ”إرم نيوز”، إن تحقيقات الجهات المعنية بجنوب أفريقيا بيّنت أن سيدة أفريقية كانت تشارك المجني عليه في تعاملات تجارية في بيع وشراء السجاد والتحف وتداينت منه مبلغا ماليا كبيرا رافضةً رده ومهددةً إياه بقتله.

وأشاروا إلى أن رجل الأعمال الراحل رفض تهديداتها ولوَّح برفع دعوى قضائية ضدها فطلبت منه الحضور إلى أحد الأماكن النائية بمنطقة تل ماربيلا في مدينة بروتوريا، للحصول على المبلغ قبل أن يقوم شخصان تابعان لها بالاعتداء عليه وقتله بقطعة حديدية ودفنه في مقبرة تضم 4 جثث أخرى.

ودعت أسرة القتيل الخارجية المصرية إلى التحرك لإعادة جثمان المغدور ومتابعة التحقيقات في الواقعة حتى تحقيق العدالة والقصاص من قاتليه.