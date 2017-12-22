علماء يبتكرون روبوتًا يتعرّق لتبريد نفسه عند بذل الجهد (صور)

لجأ مهندسون يابانيون إلى جسم الإنسان لاستلهام تصميم روبوتات قادرة على أداء التمارين الرياضية والتحرك والتعرق مثل البشر، حيث ابتكروا روبوتًا يحتوي على هيكل عظمي وأنسجة محيطة تشبه مثيلتها في الإنسان.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت النتيجة هي روبوت يتعرّق أثناء بذل الجهد في أداء التمارين الرياضية.

وبنى باحثو جامعة “طوكيو” نموذجين من الروبوتات الشبيهة بالبشر وهما “كينغورو” و”كينشيرو”، اللذان يحتويان على نظام عضلي هيكلي يشبه الإنسان.

واستخدم الخبراء الألمنيوم والصلب والبلاستيك لتصميم المفاصل والأربطة الاصطناعية لتمكين الروبوتات من التحرك مثل البشر، كما يحتوي التصميم الجديد على قفص صدري وعمود فقري مرن، فضلًا عن جهاز عصبي مركزي اصطناعي يراقب التوازن والاستقرار.

كما تم تجهيز “كينغورو” و”كينشيرو” بتكنولوجيا معالجة عالية السرعة تمنحهما القدرة على التصرف والرد بشكل مستقل.

واستوحى الباحثون لمسة أخرى من جسم الإنسان، ومنحوا الروبوت القدرة على التعرق لتبريد نفسه وليبدو أكثر تشابهًا مع البشر.

والمثير للاهتمام هو أن الباحثين وجدوا أن النظام الجديد المستوحى من التعرق يعمل بكفاءة أعلى بثلاثة أضعاف من التصميمات السابقة التي تستخدم الهواء.