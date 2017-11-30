الروبوتات ستحل محل البشر في 375 مليون وظيفة بحلول 2030

كشف تقرير جديد نشره معهد “ماكينسي” الدولي، أن حوالي 375 مليون وظيفة ستشغلها الروبوتات والأنظمة الإلكترونية الذكية وستحل فيها محل البشر في العام 2030، وذلك باعتبارها أسرع وأقدر على الإنجاز في تلك الوظائف بشكل أكبر.

وأوضح التقرير أن معظم الوظائف التي ستحتلها الروبوتات ستكون من الوظائف المتوقعة خطواتها ومسار عملها، وكذلك الوظائف الروتينية، مثل: تحضير الطعام، وتشغيل الآلات، والعمل على خطوط الإنتاج، ومهام التعبئة والتغليف، وغيرها من وظائف لا يحدث فيها تطوير كبير في مسار عملها والمهام المطلوبة منها.

وبحسب ما نشر موقع “سي إن إن”، يرى التقرير أن الوظائف التي يدخل فيها التفاعل مع البشر ومع الجانبين الإنساني والاجتماعي ستكون الأقل تأثرًا بالثورة الجديدة في قطاع الأعمال، حيث سيظل العنصر البشري هو المسيطر، وهذه الوظائف مثل رعاية كبار السن، ورعاية الأطفال، وكذلك تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع الجمهور من البشر.

وأوضح تقرير”ماكينسي” أن الحكومات والقطاعين العام والخاص في حاجة إلى توسيع استثماراتها بشكل كبير نحو تدريب وتأهيل الموظفين على مهارات جيدة تجعلهم قادرين على استغلال الفرص التي سيوفرها دخول الروبوتات لمجالات العمل المختلفة.

وأشار التقرير الى أن هذا الاستثمار لن يقل صخامة عما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كي تنهض بالصناعة وقطاع الأعمال واقتصادها ككل.