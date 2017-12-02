غوغل تحتفي بالعيد الوطني الـ46 للإمارات

تزينت الصفحة الرئيسية للنسخة العربية على موقع محرك البحث العالمي غوغل، بالعلم الإماراتي، احتفاءً بالعيد الوطني السادس والأربعين للإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب العلم الوطني للإمارات، تزينت الصفحة بصورة أطفال برتدون الزي الإماراتي.

ويصادف اليوم السبت، الذكرى 46 لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، عندما تم إجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة والفجيرة وأم القيوين في الثاني من ديسمبر 1971 واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور موقت ينظم الدولة ويدير شؤونها.

يشار إلى أن غوغل قد شارك باحتفالات العيد الوطني للإمارات على مدى السنوات الماضية.