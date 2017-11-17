بالفيديو والصور.. هكذا شارك الإماراتيون العُمانيين الاحتفال بيومهم الوطني  

يستعد الإماراتيون، لمشاركة العُمانيين فرحتهم، بالعيد الوطني الـ47 للسلطنة، والذي يصادف يوم غد، السبت، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، من خلال أنشطة مختلفة.

وأعلنت عدة جهات رسمية في الإمارات، مشاركتها الاحتفال باليوم الوطني العُماني، في خطوة تقول، إنها “تظهر مدى الترابط والتلاحم بين الشعبين”.

وعبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرت شرطة أبوظبي صورًا، تظهر استقبال أفرادها، للعمانيين القادمين للدولة، عبر مطار أبوظبي، بالورود والحفاوة الكبيرة.

#شرطة_أبوظبي تستقبل العُمانيين في مطار أبوظبي بالورود احتفاء بيومهم الوطني. pic.twitter.com/5QTV9Mn8q5 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 16, 2017

بدورهم، استقبل موظفون ومسؤولون في مطار دبي، الزوار العمانيين بالورود، كما استقبل فريق “هويتي”، العمانيين في المطار، بالورود والحلوى والأعلام العمانية.

وشاركت شرطة دبي، استقبالها العمانيين في مطارات دبي، حيث توشحوا بالعلم الإماراتي والعماني؛ احتفالاً بقرب اليوم الوطني العماني.

ضباط من الشرطة في مطارات دبي يتوشحون العلم الإماراتي والعلم العماني احتفالاً بقرب اليوم الوطني العماني، وذلك أثناء استقبالهم للمسافرين القادمين من السلطنة الشقيقة#اليوم_الوطني_العماني pic.twitter.com/bKuFoFDfmG — شبكة عميد الإمارات (@3meed_news) November 16, 2017

كما أضاء العلم العُماني، معالم شهيرة في مدينة دبي، مثل “برج العرب” الشهير في دبي، إضافة إلى برج خليفة.