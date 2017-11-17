بالفيديو والصور.. هكذا شارك الإماراتيون العُمانيين الاحتفال بيومهم الوطني  

يستعد الإماراتيون، لمشاركة العُمانيين فرحتهم، بالعيد الوطني الـ47 للسلطنة، والذي يصادف يوم غد، السبت، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، من خلال أنشطة مختلفة.
وأعلنت عدة جهات رسمية في الإمارات، مشاركتها الاحتفال باليوم الوطني العُماني، في خطوة تقول، إنها “تظهر مدى الترابط والتلاحم بين الشعبين”.
وعبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرت شرطة أبوظبي صورًا، تظهر استقبال أفرادها، للعمانيين القادمين للدولة، عبر مطار أبوظبي، بالورود والحفاوة الكبيرة.
#شرطة_أبوظبي تستقبل العُمانيين في مطار أبوظبي بالورود احتفاء بيومهم الوطني. pic.twitter.com/5QTV9Mn8q5
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 16, 2017
بدورهم، استقبل موظفون ومسؤولون في مطار دبي، الزوار العمانيين بالورود، كما استقبل فريق “هويتي”، العمانيين في المطار، بالورود والحلوى والأعلام العمانية.
استقبال المواطنين العمانيين بالورود في مطار #دبي بمناسبة #اليوم_الوطني_العماني
اخجلتونا يا اهل الامارات بكرمكم وطيبتكم وأخلاقكم ..
????????????????#عمان #الامارات #الخليج #السعودية #الكويت #البحرين #الخميس_الونيس#العيد_الوطني_٤٧ #يوم_التسامح_العالمي#زد_رصيدك45 pic.twitter.com/qlRUDJJM2F
— بن عبدالله ???????? (@bin1abdullah1) November 16, 2017
وشاركت شرطة دبي، استقبالها العمانيين في مطارات دبي، حيث توشحوا بالعلم الإماراتي والعماني؛ احتفالاً بقرب اليوم الوطني العماني.
ضباط من الشرطة في مطارات دبي يتوشحون العلم الإماراتي والعلم العماني احتفالاً بقرب اليوم الوطني العماني، وذلك أثناء استقبالهم للمسافرين القادمين من السلطنة الشقيقة#اليوم_الوطني_العماني pic.twitter.com/bKuFoFDfmG
— شبكة عميد الإمارات (@3meed_news) November 16, 2017
كما أضاء العلم العُماني، معالم شهيرة في مدينة دبي، مثل “برج العرب” الشهير في دبي، إضافة إلى برج خليفة.
#اليوم_الوطني_العماني
كل عام والسلطنه العمانيه بالف خير ????????#قابوس pic.twitter.com/Rzg16mssSf
— ???? بَراَئـهْ ???????? (@BraahAbdallah0) November 16, 2017
كل عام و سلطنة عُمان و شعبها بخير???????? #العيد_الوطني_٤٧_المجيد #اليوم_الوطني_العماني pic.twitter.com/Y70mpgIGmF
— Visit Dubai AR (@VisitDubai_AR) November 17, 2017
من عيال #زايد .. إلى الاشقاء في سلطنة عمان كل عام وأنتم بخير قيادة وشعبا وادام الله عليكم الامن والامان والرخاء والاستقرار.. #الإمارات #عمان ????????❤️????????#الامارات_تحتفل_باليوم_الوطني_العماني pic.twitter.com/LmKL60xEpp
— BinAhmad بن احمد (@ManaBinAhmad) November 16, 2017