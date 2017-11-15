الإمارات تشتري 5 طائرات نقل عسكرية من شركة إسبانية

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، شراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع “سي 295 إم دبليو” والخدمات المرتبطة بها من شركة “إيرباص ديفينس آند سبيس” الإسبانية.

وقال اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات، وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، إن عملية شراء الطائرات، تأتي في إطار دعم وتعزيز عمليات التطوير الشاملة، التي تشهدها القوات المسلحة في مختلف أفرعها.

ولم يذكر البلوشي في تصريحات له على هامش فعاليات معرض دبي الدولي للطيران، قيمة الطائرات الخمس.

وحتى أمس، بلغ إجمالي صفقات وزراة الدفاع الإماراتية، خلال المعرض 13.13 مليار درهم (3.6 مليار دولار) موزعة على 27 صفقة.

وانطلقت فعاليات معرض دبي للطيران 2017، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأحد الماضي، في نسخته الـ 12 بحضور نحو 1200 عارض من 63 دولة، وبمشاركة غير مسبوقة لطائرات روسية وصينية وأمريكية.