مصر تلجأ لأمريكا واليابان لحل لغز “تجويف الهرم الأكبر”

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، أن بلاده وقعت اتفاقًا مع بعثتين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، لدراسة التجويف المكتشف حديثًا في الهرم الأكبر خاصة بعد حالة الجدل المثارة بشأنه وتفسيره من قبل متخصصين.

وقال العناني -في تصريحات له، الأربعاء، أثناء افتتاح معرض كنوز توت عنخ آمون، غیر المرئیة في المتحف المصري- إن “التجويف ليس غرفة أو اكتشافًا أثريًا كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وإنما هو كشف راداري لتجويف لم يتم كشف هويته بعد”.

وأضاف أن “البعثتين اليابانية والأمريكية ستكون مهمتهما فحص الهرم للكشف عن ماهية هذا التجويف”، داعيًا الدول الأوروبية للتعاون مع مصر لكشف “ما أخفي من الآثار المصرية” بحسب تعبيره.

يذكر أن حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد اكتشاف غرفة بحجم الطائرة كشف عنها المسح الفوتوني الذي أجرته البعثة اليابانية العاملة في الهرم بالتعاون مع جامعة القاهرة.