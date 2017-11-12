بالفيديو.. مواطن كويتي يوثّق الأضرار التي لحقت بمنزله جراء الهزة الأرضية

ذكر مواطن كويتي من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدوث أضرار في منزله في منطقة العبدلي نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت في الكويت مساء الأحد.

وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن تصدّعاً في أحد الجدران في المنزل، حيث أكد أن “سبب التصدع هو الهزة الأرضية ” موضحاً تاريخ اليوم واسم المنطقة.

وكان مئات الأشخاص في الكويت قد خرجوا إلى الشوارع والساحات مساء الأحد بعد أن شعروا بهزة أرضية، ناجمة عن زلزال عنيف ضرب العراق.

فيديو|

مواطن يوثق تصدع جدار منزله في مزرعته بالعبدلي اثر الزلزال#هزه_ارضيه_بالكويت pic.twitter.com/EkThIUo5yE — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) November 12, 2017

وقالت الشبكة الكويتية لرصد الزلازل إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد تراوحت قوتها بين 4 و5 درجات.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مدينة حلبجة العراقية المحاذية للحدود الإيرانية والتي تبعد 350 كلم عن العاصمة العراقية، بغداد، وفقًا لما رصدتهُ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.