بالفيديو.. مواطن كويتي يوثّق الأضرار التي لحقت بمنزله جراء الهزة الأرضية

بالفيديو.. مواطن كويتي يوثّق الأضرار التي لحقت بمنزله جراء الهزة الأرضية

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ذكر مواطن كويتي من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدوث أضرار في منزله في منطقة العبدلي نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت في الكويت مساء الأحد.

وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن تصدّعاً في أحد الجدران في المنزل، حيث أكد أن “سبب التصدع هو الهزة الأرضية ” موضحاً تاريخ اليوم واسم المنطقة.

وكان مئات الأشخاص في الكويت قد خرجوا إلى الشوارع والساحات مساء الأحد بعد أن شعروا بهزة أرضية، ناجمة عن زلزال عنيف ضرب العراق.

وقالت الشبكة الكويتية لرصد الزلازل إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد تراوحت قوتها بين 4 و5 درجات.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مدينة حلبجة العراقية المحاذية للحدود الإيرانية والتي تبعد 350 كلم عن العاصمة العراقية، بغداد، وفقًا لما رصدتهُ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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