بعد 16 عاماً.. زوجان ينجحان في بناء “منزل العمر” بهذه التكلفة (صور وفيديو) 

نجح زوجان بريطانيان في تحقيق حلمهما ببناء منزل خاص، استمر إنشاؤه لنحو 16 عامًا وبتكلفة وصلت إلى مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليون دولار).

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن عالم البيئة الإنجليزى، فريد بيكر، قرر وهو في الثلاثينيات من عمره، بناء منزل خاص للراحة له ولزوجته في ضاحية دير بيشاير، وهي إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز في إنجلترا، حيث نشأ وترعرع.

ونجح فريد بيكر وزوجته سافرون بيكر في تحقيق حلمهما، الذي طال انتظاره لمدة وصلت إلى ستة عشر عاماً، بعدما قاما بتحويل هضبة ضخمة مهجورة إلى منزل جميل وسط المنحدرات الكبيرة بالمنتزة الوطني في إنجلترا .

ويعترف الزوجان بأن هذا المشروع المعماري شكل لهما العديد من الضغوطات المالية الهائلة، حيث كلفهما مليون جنيه إسترليني، لاسيما بعد استقبالهما طفلين خلال الفترة الأولى من تنفيذ المشروع.

ولم يكن حب القرية، التي نشأ بها بيكر، هو الدافع الوحيد لبناء هذا المنزل، حيث أجرى عالم البيئة المخضرم دراسات بعد قضائه للعديد من السنوات بقرية صغيرة بجانب هذا الموقع، ونجح من خلال تلك الدراسات في اكتشاف أن هذا الموقع هو أكثر الأماكن في المدينة التي تستقبل أكبر قدر من الشمس، ما قد ينتج له مقداراً مهولاً من الطاقة.

واستغل فريد هذه الفرصة بأفضل شكل ممكن، حيث قام بإنشاء المنزل بخرسانة تعمل على حفظ الحرارة بداخلها ووضع مؤشرات حرارة لقياس مقدار الطاقة الناتجة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المنزل.

وكانت السيدة بيكر تركت عملها للتفرغ للإشراف على بناء المنزل، وتواجدت طوال الوقت برفقة العمال والمهندسين للوقوف على تفاصيل العمل الذي لم يكن من السهل تنفيذه على الإطلاق.