الشرطة الأمريكية تعتقل سائحًا سعوديًا بتهمة ضرب زوجته بالسوط (صورة)

اعتقلت شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، سائحًا سعوديًا شابًا بتهمة ضرب زوجته بسوط وتقييد يديها لمنعها من الاتصال بالشرطة، وضرب أطفاله أيضًا، وتقديم معلومات كاذبة للشرطة خلال التحقيقات الأولية.

وقال موقع “لوكال 10 نيوز” الإخباري الأمريكي، إن المتهم ويدعى عبدالله الحرير (34 عاماً) يواجه السجن بتهمتي الاعتداء والكذب، وتم تحديد كفالة مالية قدرها 6500 دولار للإفراج عنه إلى حين انتهاء المحاكمة.

وكانت شرطة ميامي تلقت بلاغًا الاثنين الماضي من إدارة الفندق الذي يقيم فيه الزوجان عن وجود فوضى في إحدى الغرف، وعند الوصول إلى موقع الحادث شاهدوا الموظفين يقومون بإخراج امرأة من الغرفة رقم 1010 بينما كان الزوج يحاول إقناعها بالعودة.

ووفقاً للتحقيقات أنكر الزوج أن يكون قد اعتدى على زوجته بالضرب، مشيراً إلى أن المدعية استيقظت وعلى جسمها آثار ضرب وقامت باتهامه بالاعتداء عليها بالسوط، لكن الزوجة أخبرت الشرطة أن المتهم يعاملها بقسوة منذ عدة أيام ويضربها بالسوط ولم تعد تحتمل، وحين هددته بالاتصال بالشرطة قيد يديها.

وقدمت الزوجة للشرطة صوراً لأطفالها تظهر تعرضهم للضرب، مشيرة إلى أن زوجها صفع أطفالهما أثناء تواجدهم في رحلة بمدينة أورلاندو، فيما عثرت الشرطة خلال تفتيش الغرفة على سوط من الجلد تم الاحتفاظ به لرفع البصمات وتقديمه كأحد الأدلة ضد ارتكاب المتهم للجريمة.

ولم يتضح بعد سبب وجود العائلة في الولايات المتحدة في هذا الوقت من السنة، سواء كان للسياحة أم للدراسة لأحد الزوجين أو كليهما. فيما لم يصدر تعليق رسمي من السفارة السعودية في واشنطن أو أي من قنصلياتها في الولايات المتحدة.