أمريكا.. اختفاء مراهقة قادمة من السعودية

قالت شرطة مقاطعة “أورانج” الأمريكية إن فتاة مراهقة قادمة من السعودية وتبلغ من العمر 16 عامًا اختفت في مدينة اورلاندو في ظروف غامضة بعد ظهر يوم الجمعة.

ووفقًا لبيان الشرطة فإن آخر ظهور للفتاة كان يوم الأربعاء الماضي في مركز تجاري بالمدينة واختفت بعد ذلك، حيث انقطعت أخبارها عن عائلتها التي تمضي عطلة في المدينة.

ولم توضح الشرطة ما إذا كانت الفتاة سعودية الجنسية أم من الوافدين المقيمين في المملكة.

وما زال البحث جاريًا عن الفتاة حتى هذه اللحظة.

وبثَّت الشرطة صورة للفتاة المختفية، داعية الجمهور للمساعدة بتقديم أي معلومة قد تساعد بعمليات البحث عنها.