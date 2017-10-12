بعد منعه كارثة محطة الوقود.. أمير سعودي يمنح سلطان الدوسري هدية قيمة

قال الشاب السعودي سلطان الدوسري، إنه تلقى سيارة فارهة من أمير منطقة الرياض، بدل سيارته التي استخدمها لمنع كارثة في محطة وقود.

وكان الدوسري تدخل بشجاعة وأبعد بسيارته سيارة أخرى اشتعلت فيها النيران كانت تقف في محطة الوقود، ليتحول بعد ذلك إلى نجم تصدرت صورته كبريات الصحف العالمية.

وأوضح الدوسري أن أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -الذي كرّمه قبل يومين وشكره باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على بطولته- منحه أيضاً سيارة من نوع “جيب لكزس” وهو نفس نوع سيارته التي استخدمها لإبعاد السيارة المحترقة.

وكشف الشاب الدوسري عن حصوله على السيارة، خلال حديثه مع إحدى محطات التلفزة المحلية في ظهور متكرر له على وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي تسابقت في نشر أخباره، بينما انهالت عليه التكريمات الرسمية والإشادة الشعبية وعروض الشركات الخاصة.

وكان الشاب العشريني، سلطان بن محمد حزيم الدوسري، متواجداً بالقرب من محطة وقود في حي “العقيق” شمال مدينة الرياض بعد غياب شمس يوم الإثنين الماضي بقليل، عندما لاحظ احتراق مركبة متوقفة في المحطة ليقود سيارته نحوها ويصدمها ويواصل سحبها بعيداً عن المحطة.

ووثقت كاميرات عدد من المتواجدين في المكان ما قام به سلطان الذي وصلت النار لإطارات سيارته قبل أن ينجح بإطفائها، بعد تعرضها لتلف بسيط استدعى مطالبة كثير من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بمنحه سيارة جديدة.