تكريم رسمي وشعبي لشاب سعودي أنقذ حياة العشرات من حريق بمحطة للوقود

انهالت التكريمات الرسمية والإشادة الشعبية وعروض الشركات الخاصة على شاب سعودي أبعد بسيارته الخاصة، سيارة محترقة في محطة وقود قبل أن تصل النيران للمحطة وتتسبب بكارثة كانت ستودي بحياة العشرات….. لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

وكان الشاب العشريني، سلطان بن محمد حزيم الدوسري، متواجداً بالقرب من محطة الجمعان في حي العقيق شمال مدينة الرياض بعد غياب شمس يوم أمس الاثنين بقليل، عندما لاحظ احتراق مركبة متوقفة في المحطة ليقود سيارته نحوها ويصدمها ويواصل سحبها بعيداً عن المحطة.

ووثق عدد من المتواجدين في المكان المزدحم بكاميرات هواتفهم النقالة ما قام به سلطان الذي وصلت النار لإطارات سياراته قبل أن ينجح بإطفائها ويتحول لبطل على مستوى السعودية فيما وصلت مقاطع الفيديو التي تظهر بطولته من عدة زوايا للعالمية.

وكرم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء، الشاب الدوسري بشكل رسمي قائلاً له “أنت ابن الوطن، والكل يشكرك، وأنا باسم الملك أشكرك، وباسم الوطن وكل مواطن”، مقدماً له هدية تذكارية، دون أن يتضح إن كان قد تلقى مكافأة مالية لاسيما أن سيارته الجديدة تضررت من تدخله في الحريق.

وجاء تكريم أمير الرياض للدوسري بعد آلاف التدوينات التي كتبها السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة والإعجاب بالشاب الذي خاطر بحياته لمنع وقوع كارثة كبيرة، حيث تحول الوسم “#مواطن_ينقذ_محطة_من_الاشتعال” لساحة تبادل للصور والفيديوهات التي توثق ما قام به سلطان.

ودعا كثير من المدونين، شركة “تويوتا” للسيارات، لمنح الشاب سيارة جديدة مشابهة لسيارته التي تمكن بواسطتها من دفع السيارة المحترقة، كتكريم منها له كونه جلب شهرة واسعة لسيارة من ماركاتها.

وكتب أحد المغردين السعوديين في هذا السياق “عزيزتي شركة @ToyotaALJ بمناسبة #مواطن_ينقذ_محطه_من_الاشتعال أقترح أن تمنحوه هدية سيارة كمساهمة في #تكريم_راعي_الجيب بما إنها تويوتا”.

ولم تعلن شركة تويوتا في السعودية عن منح الدوسري سيارة جديدة، لكن أحد وكلائها وهو فرع “تويوتا البازعي” قدم عرضاً بإصلاح سيارة الشاب مجاناً، قائلاً “قسم السمكرة في تويوتا البازعي يتكفل بإصلاح سيارة البطل سلطان الدوسري”.

وجاء عرض التصليح المجاني ضمن عروض كثيرة تسابقت الشركات الخاصة على تقديمها للشاب تكريماً له ولتحسين صورتها وبينها على سبيل المثال إدارة أحد الفنادق التي قدمت للدوسري إقامة ليلتين في الفندق شاملة جميع الخدمات، أو تقديم شركة عطور، مجموعة من منتجاتها له.

وبعد أكثر من 24 ساعة على حادثة الحريق وتدخل سلطان فيها، لايزال الشاب وما فعله حديث السعوديين مع توقعات بحصوله على مزيد من التكريم والعروض، فيما اكتفى هو بنشر صوره مع أمير الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن.