بالفيديو.. شاهد كيف أنقذ شاب مغربي أفعى سامة بجرعة ماء

تداول نشطاء مغربيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مغربي عمل على إعادة الحياة إلى أفعى سامة، كاد العطش أن يقتلها ،بعد أن علقت في إحدى الغرف دون ماء أو طعام في منطقة آسيا جنوب المغرب، لعدة أيام.

ويظهر الفيديو كيف أقدم الشاب على النزول إلى الغرفة الجافة، ويبدو أنه عمد على إخراج الأفعى منها ،ومن ثم عمد على سكب الماء عليها من قارورة بلاستيكية، لتبدأ الأفعى بشرب الماء واسترداد عافيتها.

وفي ختام الفيديو، يعود الشاب ليوثق كيف استعادت الأفعى كامل عافيتها، لتواصل طريقها بحثًا عن فريسة، مقدمة الشكر للشاب الذي أنقذها بالابتعاد عنه.

ونوع الأفعى الظاهر في الفيديو هو الأفعى ذات القرنين والمسماة بـ “أم الجنيب” ،وهي خطيرة جدًا لشدة سميتها ولأسلوبها بالتخفي تحت الرمال.

وينتشر هذا النوع من الأفاعي في الصحراء المغربية والجزائرية وفي صحراء الجزيرة العربية.