بسبب لدغة أفعى .. خبير حيوانات يموت في بث مباشر على الإنترنت (فيديو)

– لقي أرسلان فالييف، الخبير بعالم الحيوان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، مصرعه أثناء بث مباشر على شبكة الإنترنت.

– تُوفي بسبب مخاطر أمضى سنوات من عمره يُعلم الناس كيفية تجنّبها.

– اشتُهر بتعليم طرق التواصل مع الحيوانات وتفادي خطرها عبر مئات الفيديوهات على يوتيوب.

– تعرّض فالييف للدغة أفعى سامة في بيته الذي يعج بالحيوانات من مختلف الأصناف.

– بدلاً من الاتصال بالإسعاف لإنقاذ حياته، جلس أمام الكاميرا يخاطب متابعيه عبر صفحته وهو يحتضر.

– ظهر فالييف في فيديو انتشر على مواقع التواصل وهو يعاني ويتلوى، محاولاً ألا يفقد وعيه.

– عُثر عليه بعد ساعات مغشيًّا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.