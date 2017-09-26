بسبب لدغة أفعى .. خبير حيوانات يموت في بث مباشر على الإنترنت (فيديو)

– لقي أرسلان فالييف، الخبير بعالم الحيوان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، مصرعه أثناء بث مباشر على شبكة الإنترنت.
– تُوفي بسبب مخاطر أمضى سنوات من عمره يُعلم الناس كيفية تجنّبها.
– اشتُهر بتعليم طرق التواصل مع الحيوانات وتفادي خطرها عبر مئات الفيديوهات على يوتيوب.
– تعرّض فالييف للدغة أفعى سامة في بيته الذي يعج بالحيوانات من مختلف الأصناف.
– بدلاً من الاتصال بالإسعاف لإنقاذ حياته، جلس أمام الكاميرا يخاطب متابعيه عبر صفحته وهو يحتضر.
– ظهر فالييف في فيديو انتشر على مواقع التواصل وهو يعاني ويتلوى، محاولاً ألا يفقد وعيه.
– عُثر عليه بعد ساعات مغشيًّا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.