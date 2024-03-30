"الشارع المستقيم".. اختصار لألفي عام من تاريخ دمشق

"الشارع المستقيم" أو "الزُّقاق القويم" بتسمية أخرى هو الشارع الوحيد الذي ذُكِر بالاسم في الإنجيل بعهده الجديد، وذلك في سفر أعمال الرسل (الإصحاح 9، الآيتان 10 و11) "وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا، فقال: ها أنذا يا رب، فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلاً طرسوسياً اسمه شاول لأنه هو ذا يصلي"، ثم ساعده على الهرب من الرومان الذين حاولوا قتله، مارًّا بجزء من الشارع المستقيم باتجاه كنيسة باب كيسان التي سُميت بكنيسة بولس الرسول، وباتت محجًّا للمسيحيين، وزارها البابا يوحنا بولس الثاني أثناء جولته في دمشق عام 2001.

تُشير المراجع إلى أن تاريخ بناء الشارع المستقيم يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، بعد دخول الرومان إلى دمشق بقيادة "بومبسوس" عام 64 ق.م، بينما تنسب بعض الدراسات بناء هذا الشارع إلى اليونانيين القدماء "الهيلينيين" الذين بنوه من غرب المدينة إلى شرقها ليكون صلة للارتباط بين باب شرقي الذي يمثِّل إله "الشمس"، وباب الجابية الذي يمثِّل ابنه "زيوس" من أجل أن يحفظا هذه المدينة.

ما زال هذا الشارع يعتبر من روائع فن العمارة البيزنطية، وكان يقوم على جانبيه صفان من الأعمدة الكورنثية الضخمة، لم يتبق منها سوى "قوس الآثار" المقابل للكنيسة المريمية، بينما شهد ترميم الجزء الغربي منه الذي حصل عام 2008 العثور على العديد من المعالم الأثرية، التي دُفِنت تحت سوق مدحت باشا بأعماق متفاوتة يصل بعضها إلى عشرة أمتار.