سوق السروجية.. نموذج راقٍ للعمارة الإسلامية في دمشق (صور)

بموازاة شارع قلعة دمشق، وما أن تتجاوز قناة العقرباني المتفرعة عن نهر بردى باتجاه الشمال بما لا يزد عن الثلاثين متراً، ستكون على بوابة سوق السروجية الشهير، صحيح أنه يقع خارج سور المدينة القديمة، لكنه ما زال محافظاً على هويته العمرانية القديمة كنموذج راقٍ عن العمارة الإسلامية، رغم التحديثات التي أجرتها محافظة دمشق عليه في السنوات القليلة الماضية.

تشير المراجع التاريخية إلى أن سوق السروجية يسبق زمنياً في نشوئه سوق الحميدية وسوق مدحت باشا بسنين طويلة، وفي مدخله الذي يبدأ بشارع الثورة ستطالعك ماكينات تصطف أمام المحلات لدرازة الجلود وأقمشة الشوادر، وإلى جانبها تتصدر الواجهات الأحزمة الجلدية والحقائب والحبال وبعض النحاسيات التي تشبه الأجراس وعقود الخرز الزرقاء، وغير من سدائل تُعلَّق على أعناق الخيل وسروجها.